Fener winwin canlı yayını izle! Fener winwin hangi kanalda, başladı mı?

Fenerbahçe için düzenlenen Fenerwinwin hangi kanalda? Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği Fener winwin kampanyası canlı yayını bu akşam saat 20:00’da yapılacak. Yayını izlemek isteyen vatandaşlar yayının hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. Fener ol kampanyası kapsamında Fenerbahçe kulübüne destek olan ve birçok ödülü kazanma şansı elde eden taraftarlar canlı yayının izleme linkini aratıyorlar. Fener winwin canlı yayını Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Haberimiz içerisinden izleme linkini bulabilirsiniz

FENER WİNWİN KAMPANYASI NEDİR?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başlattığı Fener Ol kampanyası eşliğinde Acun Ilıcalı, TV8 ve FB TV ortak yayınında WinWin kampanyası adı altında yayınlar gerçekleştirdi. WinWin kampanyası ödülleri ise Fenerbahçe taraftalrarını oldukça heyecanlandırdı. Canlı yayına bağlanan birçok iş adamı bu kampanyaya hem sms, hem de forma satın alarak destek oldu.

NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

Fenerbahçe Win Win kampanyası kapsamında Türkiye genelinde iki günde 123 bin forma satıldığı ve 950 bin SMS atıldığı duyuruldu. Açıklanan verilerin ardından 55 milyon 900 bin TL toplandığı belirtildi.

Acun Ilıcalı yayına kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı’yı da çıkarak bağışlarını açıkladı. Acun Ilıcalı, Yasemin için 1907 forma, Leyla için de kanalının 2 günlük reklam gelirlerini bağışladı.

Fenerbahçe Kongre üyesi ve iş adamı Aram Markaroğlu, 300 forma ile katıldığını açıkladı. 150 adedini Çocuk Esirgeme Kurumu'na, 150 adedini tüm illerdeki Fenerbahçeli dostlarına armağan edeceğini belirtti. Eğer kampanyadan ödül çıkarsa da kulübe bağışlayacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp da kampanyaya 1000 forma alarak katkıda bulundu. Formaların hepsini şehit ailelerine bağışladı. Oyuncu Furkan Kızılay, "Bağdat Caddesi'nde 20-25 kişilik bir grubuz. Biz de Fenerbahçe'miz için bu kampanyaya destek olmak istiyoruz. Başkanımız Ali Koç'u çok seviyorum. 50 forma alıyoruz." dedi.