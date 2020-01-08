Fantastik film sevenler ekran başına! Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden konusu ve oyuncuları
Başrollerini ünlü oyuncu Johnny Depp ve Mia Wasikowska’nın paylaştığı Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. James Bobin yönetmenliğindeki film fantastik film izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Peki, Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi 8 Ocak Çarşamba akşamı Atv’de yayınlanıyor. Yönetmen koltuğunda James Bobin’in yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Mia Wasikowska, Johnny Depp, Lindsay Duncan, Anne Hathaway ve Sacha Baron Cohen gibi isimler yer alıyor. Filmde hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı fantastik evrene giriyoruz. Harikalar Diyarı, beklenmedik bir misafirin ziyaretine uğruyor ve misafiri bu büyülü evrenin işleyişini ve ev sahiplerini yavaş yavaş keşfetmeye başlıyor. İşte Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi konusu ve oyuncuları…
ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN KONUSU NE?
Alice Kingsleigh babasının peşinden 3 yıl denizlerde seyahat ettikten sonra Londra'ya dönmek üzere yola koyulur. Hayatının geri kalanında ne yapacağı konusunda bir fikri yoktur. Bu esnada bulduğu bir sihirli ayna marifeyitle yeniden Harikalar Diyarı'na döner. Alice eski arkadaşlarıyla yeniden buluşur, ancak Çılgın Şapkacı'da bir tuhaflık vardır. Her zamankinden daha asabi bir haldedir. Arkadaşını tekrar eski haline getirebilmek için geçmişe giden Alice, zamana karşı büyük bir mücadele verecektir.
ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN OYUNCULARI
Mia Wasikowska Rolü : Alice Kingsleigh
Johnny Depp Rolü : Sombrero Loco
Lindsay Duncan Rolü : Helen Kingsleigh
Sacha Baron Cohen Rolü : Tiempo
Helena Bonham Carter Rolü : Reina Roja
Rhys Ifans Rolü : Zanik Hightopp
Anne Hathaway Rolü : Reina Blanca
Ed Speleers Rolü : James Harcourt