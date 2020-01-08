Fantastik film sevenler ekran başına! Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden konusu ve oyuncuları

Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi 8 Ocak Çarşamba akşamı Atv’de yayınlanıyor. Yönetmen koltuğunda James Bobin’in yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Mia Wasikowska, Johnny Depp, Lindsay Duncan, Anne Hathaway ve Sacha Baron Cohen gibi isimler yer alıyor. Filmde hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı fantastik evrene giriyoruz. Harikalar Diyarı, beklenmedik bir misafirin ziyaretine uğruyor ve misafiri bu büyülü evrenin işleyişini ve ev sahiplerini yavaş yavaş keşfetmeye başlıyor. İşte Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden filmi konusu ve oyuncuları…

ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN KONUSU NE?

Alice Kingsleigh babasının peşinden 3 yıl denizlerde seyahat ettikten sonra Londra'ya dönmek üzere yola koyulur. Hayatının geri kalanında ne yapacağı konusunda bir fikri yoktur. Bu esnada bulduğu bir sihirli ayna marifeyitle yeniden Harikalar Diyarı'na döner. Alice eski arkadaşlarıyla yeniden buluşur, ancak Çılgın Şapkacı'da bir tuhaflık vardır. Her zamankinden daha asabi bir haldedir. Arkadaşını tekrar eski haline getirebilmek için geçmişe giden Alice, zamana karşı büyük bir mücadele verecektir.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA AYNANIN İÇİNDEN OYUNCULARI

Mia Wasikowska Rolü : Alice Kingsleigh

Johnny Depp Rolü : Sombrero Loco

Lindsay Duncan Rolü : Helen Kingsleigh

Sacha Baron Cohen Rolü : Tiempo

Helena Bonham Carter Rolü : Reina Roja

Rhys Ifans Rolü : Zanik Hightopp

Anne Hathaway Rolü : Reina Blanca

Ed Speleers Rolü : James Harcourt