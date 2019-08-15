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  3. Fantastik Canavarlar konusu ne, oyuncuları kimler? Fantastik Canavarlar Tv'de ilk kez yayınlanıyor!

Fantastik Canavarlar konusu ne, oyuncuları kimler? Fantastik Canavarlar Tv'de ilk kez yayınlanıyor!

Fantastik Canavarlar konusu ne, oyuncuları kimler" Fantastik Canavarlar Tv'de ilk kez yayınlanıyor!

Fantastik Canavarlar filmi Tv’de ilk kez Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Fantastik öğeleriyle ilgi çeken filmin oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Ezra Miller, Katherine Waterston gibi isimler yer alıyor. Peki, Fantastik Canavarlar konusu ne, oyuncuları kimler?

15 Ağustos Perşembe akşamı televizyonda ilk kez Star Tv ekranlarında yayınlanan Fantastik Canavarlar filmi yoğun ilgi görüyor. Konusu ve fantastik öğeleriyle dikkatleri üzerine çeken filmin yönetmen koltuğunda David Yates oturuyor. Filmi oyuncu kadrosunda Ezra Miller, Colin Farell, Katherine Waterston, Zoë Kravitz, Ron Perlman ve Jon Voight da yer alıyor. İşte Fantastik Canavarlar konusu ve oyuncuları

FANTASTİK CANAVARLAR KONUSU

Fantastik Canavarlar filmi fantastik yaratıklar hakkında bir kitap yazan bir yazarın gezi notları olarak karşımıza çıkıyor. Harry Potter'ın onun kitabını okumasından 70 yıl önce kitabı yazmış olan Newt Scamander'ın New York'ta yaşadığı maceraları konu alan kitap genç kaşifin New York'un gizli cadı ve büyücü komitesiyle yaşadıklarını da içeriyor...

Yıldızlı kadrosuyla dikkat çeken yapımın yönetmenliğini David Yates üstleniyor. Genç kaşif yazar Scamander rolünü Danimarkalı kız ve Her Şeyin Teorisi filmlerindeki başarılı performansıyla hatırlanan Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne üstlenirken, filmin kadrosunda Ezra Miller, Colin Farell, Katherine Waterston, Zoë Kravitz, Ron Perlman ve Jon Voight da yer alıyor.

FANTASTİK CANAVARLAR OYUNCULARI

Eddie Redmayne

Katherine Waterston

Dan Fogler

Alison Sudol

Colin Farrell

Ezra Miller

Samantha Morton

Jon Voight

 

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