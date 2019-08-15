Fantastik Canavarlar konusu ne, oyuncuları kimler? Fantastik Canavarlar Tv'de ilk kez yayınlanıyor!
Fantastik Canavarlar filmi Tv’de ilk kez Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Fantastik öğeleriyle ilgi çeken filmin oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Ezra Miller, Katherine Waterston gibi isimler yer alıyor. Peki, Fantastik Canavarlar konusu ne, oyuncuları kimler?
15 Ağustos Perşembe akşamı televizyonda ilk kez Star Tv ekranlarında yayınlanan Fantastik Canavarlar filmi yoğun ilgi görüyor. Konusu ve fantastik öğeleriyle dikkatleri üzerine çeken filmin yönetmen koltuğunda David Yates oturuyor. Filmi oyuncu kadrosunda Ezra Miller, Colin Farell, Katherine Waterston, Zoë Kravitz, Ron Perlman ve Jon Voight da yer alıyor. İşte Fantastik Canavarlar konusu ve oyuncuları
FANTASTİK CANAVARLAR KONUSU
Fantastik Canavarlar filmi fantastik yaratıklar hakkında bir kitap yazan bir yazarın gezi notları olarak karşımıza çıkıyor. Harry Potter'ın onun kitabını okumasından 70 yıl önce kitabı yazmış olan Newt Scamander'ın New York'ta yaşadığı maceraları konu alan kitap genç kaşifin New York'un gizli cadı ve büyücü komitesiyle yaşadıklarını da içeriyor...
Yıldızlı kadrosuyla dikkat çeken yapımın yönetmenliğini David Yates üstleniyor. Genç kaşif yazar Scamander rolünü Danimarkalı kız ve Her Şeyin Teorisi filmlerindeki başarılı performansıyla hatırlanan Oscar ödüllü oyuncu Eddie Redmayne üstlenirken, filmin kadrosunda Ezra Miller, Colin Farell, Katherine Waterston, Zoë Kravitz, Ron Perlman ve Jon Voight da yer alıyor.
FANTASTİK CANAVARLAR OYUNCULARI
Eddie Redmayne
Katherine Waterston
Dan Fogler
Alison Sudol
Colin Farrell
Ezra Miller
Samantha Morton
Jon Voight