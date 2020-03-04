Fantastik Canavarlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Fantastik Canavarlar saat kaçta?

Fantastik Canavarlar filmi Star TV ekranlarında bu akşam izleyicisi ile bulaşacak. Filmin yönetmenliğini daha önce Harry Potter serisindeki David Yates bulunuyor. Sihirli ve fantastik bir dünyada geçen fil konusu ve oyucu kadrosu hakkında izleyiciler şimdiden aram yapmaya başladı. Saat 11:00’de başlayacak olan Fantastik Canavarlar filminden detaylar…

FANTASTİK CANAVARLAR FİLMİNİN KONUSU

Gellert Grindelwald hapisten kaçar ve büyücüleri büyü yeteneği olmayan her şeyin üstüne çıkarmak için yandaş toplamaya başlar. Onu durdurabilecek tek kişi, bir zamanlar en yakın arkadaşı olarak gördüğü büyücü Albus Dumbledore’dur. Ancak Dumbledore’un, daha önce Grindelwald’a engel olan eski öğrencisi Newt Scamander’dan yardım alması gerekecektir. Bu macera Newt ile Amerikalı dostları Tina, Queenie ve Jacob’ı yeniden bir araya getirir fakat Newt’un görevi, giderek tehlikeli ve bölünmüş bir hâl alan büyücülük dünyasında yeni tehlikelerle karşılaşacak olan dostlarının bağlılıklarını test edecektir.

FANTASTİK CANAVARLAR: GRİNDELWALD'IN SUÇLARI OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: David Yates

Oyuncular: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller

Tür: Macera, Aile, Fantastik

Yapım Yılı: 2018 (134 dk)

Vizyon Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma

Senaryo: J.K. Rowling