Everest filmi TV'de ilk kez yayınlanıyor! Everest filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Everest filmi konusu ve oyuncularıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. 11 Ocak Cumartesi günü Tv’de ilk kez yayınlanan Everest filmi oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal, Jason Clarke, Josh Brolin, John Hawkes gibi isimler yer alıyor. Filmde 1996 yılında Everest Dağı'nda kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan çığ felaketini ve felaketten kurtulmaya çalışan 2 dağcı grubunun yaşadıkları anlatılıyor. İşte Everest filmi konusu ve oyuncuları…

EVEREST FİLMİ KONUSU NE?

Everest'e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur.

EVEREST OYUNCULARI

Jason Clarke Rolü : Rob Hall

Jake Gyllenhaal Rolü : Scott Fischer

Josh Brolin Rolü : Beck Weathers

John Hawkes Rolü : Doug Hansen

Robin Wright Rolü : Peach Weathers

Emily Watson Rolü : Helen Wilton

Michael Kelly Rolü : Jon Krakauer

Keira Knightley Rolü : Jan Hall