Everest filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Everest dağı nerede, hangi ülkede?

Everest filmi konusu ne, oyuncuları kimler? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Film bu akşam Star TV ekranlarında saat 20.00’de yayınlanacak. 2015 yılında vizyona giren Everest filminin başrolünde Jake Gyllenhaal ve Jason Clarke yer alıyor. Filmin ana konusunu oluşturan Everest dağı ise ayrı bir merak konusu oldu. Everest dağı nerede? sorusunun yanıtı haberimizde…

EVEREST FİLMİ KONUSU

Everest’e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur.

Film 1996 yılında Everest’te meydana gelen gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır.

EVEREST FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Baltasar Kormákur’un üstlendiği filmin oyuncu kadrosund Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Robin Wright, Josh Brolin, Sam Worthington yer alıyor.

EVEREST DAĞI NEREDE?

Everest dağı Dünya üzerindeki en yüksek rakıma sahip dağ olarak kayıtlara geçmiştir. Everest dağı Nepal ile Çin ülkelerinin sınırında yer almaktadır.

28 derece kuzey enlemi ve 87 derece doğu boylamı ile geometrik konumu ifade edilebilecek olan Everest Dağı sahip olduğu Dünya’nın en yüksek dağı unvanı sayesinde oldukça meşhurdur ve dağcıların da ilgisini cezbetmektedir.

Everest dağının zirvesi 8.848 metrede bulunuyor.

Zirveye ilk ayak basma işlemi ise 26 Mayıs 1953 tarihinde İngiliz Kraliyet Coğrafya Derneği tarafından oluşturulan ekip ile oksijenli tüp desteği sayesinde gerçekleşmiştir.