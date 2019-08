Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filmi seslendirme kadrosunda kimler var? Konusu ne?

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filmi 16 Ağustos Cuma günü saat 20:00’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Konusu ve fantastik öğeleriyle ilgi çeken filmin yönetmen koltuğunda Chris Renaud ve Yarrow Cheney oturuyor. Filmi izleyen bireyler Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filmi seslendirme kadrosunda kimlerin olduğunu merak ediyor. İşte filmin konusu ve detaylar

EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI KONUSU

Sevilen animasyon filmi Çılgın Hırsız'ı yaratan ekip yeniden iş başında! Illumination ekibinin yeni filmi The Secret Life of Pets, "Her gün işe giderken evde bıraktığınız evcil hayvanlarınız, siz eve dönene kadar geçen süreç içerisinde ne yapıyor?" önermesinden yola çıkıyor. Yönetmenliğini Chris Renaud ve Yarrow Cheney ikilisinin üstlendiği filmin seslendirme kadrosunda ise; Louis C.K., Eric Stonestreet ve Kevin Hart gibi isimler yer alıyor.

Çılgın Hırsız ve Minyonlar’a imza atan Chris Renaud’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin yapımcılığını Illumination’ın kurucusu ve CEO’su Chris Meledandri ve uzun zamandır birlikte çalıştığı Janet Healy gerçekleştirdi. Yardımcı yönetmen koltuğunda Yarrow Cheney var. Filmin yazarları ise Brian Lynch ile Cinco Paul ve Ken Daurio.

EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI SESLENDİRME KADROSU

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminde Max’i Alper Kul, Duke adlı köpeği ise Çağlar Çorumlu seslendiriyor. Filmin seslendirme kadrosunda yer alan diğer isimler:

Harun Can

Aysun Topar

Suzan Acun

Mazlum Kiğer

Naci Taşdöğen

Gözde Okur

Ali Çorapçı

Halim Ercan

Sinan Divrik

Sercan Gidişoğlu