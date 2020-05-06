Ev Yapımı dizisinin yeni bölümde neler olacak? Şaşırtan mesaj

Senaryosunu Birol Güven in kaleme aldığı, sevilen dizi “Seksenler” oyuncularının teknik ekip kullanmadan kendi evlerinden kendi çekimlerini yaptığı, “Ev Yapımı dizisinin yeni bölümde neler olacak: Herkese Şoray Uzun’dan bir mesaj gelir. Şoray, herkesten borç para istemektedir. Oyuncu arkadaşları Şoray’ın maddi sıkıntıda olduğunu düşünerek hemen istediği parayı yollar. Bu arada Şoray, Seksenler çekimlerinin bir an önce başlaması için uğraşmaktadır. Birol Güven’le konuşur. Ancak Birol, Rasim Öztekin’i ikna etmesi gerektiğini söyler. Şoray, çekimlere gelmesi için Rasim’i arar. Rasim, Şoray’ın bu ısrarını ekonomik sıkıntısına bağlar. Ancak kimsenin bilmediği çok önemli bir şey vardır!