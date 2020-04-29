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  3. Ev Yapımı dizisinin yeni bölümde neler olacak: Bir anda herkese gizemli bir mail gelir

Ev Yapımı dizisinin yeni bölümde neler olacak: Bir anda herkese gizemli bir mail gelir

Ev Yapımı dizisinin yeni bölümde neler olacak: Bir anda herkese gizemli bir mail gelir

Ev Yapımı, senaryosunu Birol Güven in kaleme aldığı, sevilen dizi “Seksenler” oyuncularının teknik ekip kullanmadan kendi evlerinden kendi çekimlerini yaptığı bir dizi.

Senaryosunu Birol Güven in kaleme aldığı, sevilen dizi “Seksenler” oyuncularının teknik ekip kullanmadan kendi evlerinden kendi çekimlerini yaptığı, “Ev Yapımı dizisinin yeni bölümde neler olacak: Bir anda herkese gizemli bir mail gelir. Herkes bu maili kimin attığını çok merak etmektedir. Mailde bir link vardır ve bu linkin saat 19.45 te tıklanması gerekmektedir. Herkes linke tıklayınca ne olacağını da merak etmeye başlar. Kimse bütün bu olanlara anlam verememektedir. Akşam olup linke tıklama saati geldiğinde herkesi büyük bir sürpriz beklemektedir.


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