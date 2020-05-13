Ev Yapımı dizisinin bu hafta telefonla kız istediler

Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı, sevilen dizi “Seksenler” oyuncularının teknik ekip kullanmadan kendi evlerinden kendi çekimlerini yaptığı, “Ev Yapımı” dizisinin yeni bölümde neler olacak: Rasim Öztekin, Zeki için online kız isteme törenine katılıp, Zeki’nin müstakbel eşini internetten istemiştir. Şimdi kızın ailesi iadeyi ziyaret yapmak ister. Bunun için Rasim Öztekin ve eşinin online iadeyi ziyareti kabul etmesi gerekmektedir. Öte yandan Şoray Uzun’un çok önemli bir derdi vardır. Bu derdini paylaşmak için Seksenler dizisinin müziklerini yapan aynı zamanda Susmuş’u oynayan Aydın Sarman’ı arar. Şoray Uzun’un anlatacakları merak konusudur.