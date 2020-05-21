Ev Yapımı dizisinde bu hafta canlı yayında kutlama!
Ev Yapımı dizisinde bu hafta neler olacak? Senaryosunu Birol Güven in kaleme aldığı, sevilen dizi “Seksenler” oyuncularının teknik ekip kullanmadan kendi evlerinden kendi çekimlerini yaptığı, “Ev Yapımı dizisinde bu hafta, Erdem Baş ve eşi Selvet Baş'ın evlilik yıldönümleridir.
Selvet evlilik yıldönümleri olduğunu hatırlar ama Erdem’in hatırlayıp hatırlamayacağı büyük bir merak konusudur. Erdem ve Selvet sosyal medya üzerinden bir canlı yayın yapar. Bu canlı yayında birbirleri hakkında sorular sorup yanıtlamaya çalışırlar. Tüm oyuncu dostları canlı yayına katılınca eğlenceli anlar yaşanır.