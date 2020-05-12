Etli enginar nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Etli enginar tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte püf noktası...

Etli enginar hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar haftanın sonunda en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Etli enginar nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Etli enginar tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ETLİ ENGİNAR MALZEMELERİ

6 Adet taze ayıklanmış enginar

300 gr kuzu kuşbaşı

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

Taze çekilmiş karabiber

Tuz

ETLİ ENGİNAR NASIL YAPILIR?

Enginarlarımızı ayıklayalım,2-4 adet sıktığımız bol limonlu suya çanaklar ters gelecek şekilde suya koyalım.

Enginarlarınız çok taze ise yaprak iç beyazları elinizle kırarak ,saplarını da dış kabuklarını temizleyerek suya ekleyiniz.

Kuşbaşı etimiz ½ çay bardağı zeytinyağı ve 2 çay bardağı sıcak su ile çelik tencerenize alın.

Önce harlı, daha sonra kısık ateşte etinizi yemeğe hazır hale yakın, yarı yağına bindirinceye kadar pişirin.

Etlerinize, yemeklik doğranmış soğanı ekleyerek etle birlikte orta hararetteki ateşte kavurun daha sonra dört e bölünmüş enginarları ekleyin.

Tencerenizde enginar ve etleri 1-2 dk çevirin.Üzerini kapatacak kadar sıcak suyu ekleyin,tuz ve karabiberini ekleyin.

Kısık ateşte,20-25 dk pişirin. Ateşten almaya yakın kalan ½ çay bardağı zeytinyağını ekleyin.