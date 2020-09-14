Eşkıya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Eşkıya filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Eşkıya filmi, 1980'li yıllardan itibaren yapım ve seyirci sayısı bakımından çöküş yaşayan Türk sinemasının krizi aşmasını sağladı. 35 yıl boyunca hapis hayatı yaşayan eski bir Eşkıya'nın sevdiğini bulmak ve intikamını almak için geldiği İstanbul'da yaşadıklarını anlatan film Türk sinemasının efsaneleri arasına yerleşti. Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Eşkıya filminin senaristliğini ve yönetmenliğini ünlü isim Yavuz Turgut yaptı. Eşkıya filmi ne zaman ve nerede çekildi?



EŞKIYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkıya jandarma tarafından yakalanır. 35 yıl içinde eşkıyaların hepsi ya hastalıktan ya da hesaplaşmalardan ötürü can vermiştir. Biri dışında; Baran... Baran 35 yıl sonra hapisten çıkınca ilk işi köyüne dönmek olur. Ama doğduğu topraklar şimdi baraj suları altındadır. Geçmişin izlerini sürmeye başlayan Eşkıya, yıllardır bilmediği bir gerçeği öğrenir. Hapse düşmesine en yakın arkadaşının ihaneti neden olmuştur. Bu arkadaş Eşkıya’nın çocukluk aşkını, Keje’yi satın alarak İstanbul’a kaçmıştır. Eşkıya ne İstanbul’u ne de arkadaşının adresini bilmemektedir. Trende Beyoğlu’nun arka sokaklarında büyümüş, pavyon, kumarhane, uyuşturucu muhabbetinin içinde yaşayan Cumali adlı genç bir adamla tanışır...

EŞKIYA FİLMİ NE ZAMAN, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı Eşkıya filmi 1996 yılında çekilmiştir. Yavuz Turgul'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı Eşkıya, 1996-1997 sezonunda 2 milyon 568 bin 339 kişi tarafından izlendi.[2] Gişe istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1989'dan sonraki dönemde, gösterime girdiği 1996'dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu.

EŞKIYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Usta oyuncu Şener Şen ve Uğur Yücel’in başrollerini üstlendiği Eşkıya filmi çekimleri Cudi dağında gerçekleştirilmiştir. Filminde 35 yıllık mahkumiyetinin ardından hapisten çıkan Baran'ın köyüne döndüğü bölümler Şanlıurfa'da çekilmiştir. Filmin büyük bir bölümü ise İstanbul'da çekilmiştir. İstanbul'da Beyoğlu, Tarlabaşı ve Haydarpaşa, Eşkıya filmine ev sahipliği yapmıştır.

EŞKIYA FİLMİ OYUNCULARI

Şener Şen - Baran (Eşkıya)

Uğur Yücel - Cumali

Şermin Hürmeriç - Keje

Yeşim Salkım - Emel

Kamuran Usluer - Berfo/Mahmut Şahoğlu

Ülkü Duru - Emel'in annesi

Özkan Uğur - Sedat

Necdet Mahfi Ayral - Andrey Mişkin

Kayhan Yıldızoğlu - Artist Kemal

Güven Hokna - Sevim Abla

Kemal İnce - Mustafa

Melih Çardak - Demircan

Settar Tanrıöğen - (Kız) Naci

Celal Perk - Deli Selim

Ümit Çırak - Cimbom

Rıza Sönmez - Avarel

Romina Sekine

Kezban Altuğ - Fatma

Kurtcebe Turgul - Jilet Cemal

Can Yılmaz - Hakan

Yurdan Edgü - Cumali'nin halası

Zübeyde Erden - Ceren Ana