EDHO 109. son bölüm izle ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. bölüm fragmanı çıktı mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 109. son bölüm izleyenlerde gözler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Yıllardır konusuyla ve çok konuşulan sahneleriyle büyük ilgi uyandıran aksiyon dolu dizide bu hafta; mallarının çalınması karşısında düşmanlarıyla yüzleşmek isteyen Hızır Çakırbeyli, asıl düşmanlarını ortaya çıkarmak için piyonları kullanmaya başladı. Ünal ve Davut ise Hızır’ın bu hamlelerinden dolayı memnun olmaz. Diğer tarafta Muzi ile anlaşmak üzere masaya oturan Tufan'ın ise Tipi'nin bilmediği planları vardı. EDHO son bölüm izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm fragmanı ise yayınlandığı takdirde haberimizden izlenebilecek. Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. Hızır'ın bu hamlesini doğru bulmayan Ünal ve Davut, sokakların savaş alanına döneceğinden endişe duyarlar. Alparslan ile görüşen gizli istihbarat da Çakırbeylilerin Mossad'ın radarına girdiğini söyleyerek bu endişelerin yerinde olduğunu kanıtlar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. Hızır'ın bu hamlesini doğru bulmayan Ünal ve Davut, sokakların savaş alanına döneceğinden endişe duyarlar. Alparslan ile görüşen gizli istihbarat da Çakırbeylilerin Mossad'ın radarına girdiğini söyleyerek bu endişelerin yerinde olduğunu kanıtlar.

Nitekim uyarılarda bulunan herkes haklı çıkar. Muzi yüzünü gösterir göstermez, Çakırbeylilerin koruyucusu olan Alparslan'ı hedefe koyar. İzzet de Hızır'ın dostlarını, yeni ortaklıklar sunarak yanına çekmeye çalışmaktadır. İlk sapakta Tufan'ın dostlarını satacağını düşünen Tipi, olası düşmanlıkları bir an önce engelleme taraftarıdır. Her ne kadar bu fikrini dile getirse de Hızır onu ciddiye almaz. Diğer tarafta Muzi ile anlaşmak üzere masaya oturan Tufan'ın ise Tipi'nin bilmediği planları vardır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE - ATV

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır.

Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Hızır'a en büyük olma teklifidir…