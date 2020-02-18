Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm çok heyecanlı! EDHO'da sular durulmuyor

Her bölümünde izleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00’de yayınlanacak. Peki, izleyici tarafından EDHO olarak bilinen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Boran tuzağa düşecek mi? Bicoların yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planını hayata geçirecek mi? İşte haberimizde…

YENİ BÖLÜMDEN İLK KARELER

Bicoların yeğenleri Demet üzerinden kurdukları intikam planı, Boran’ın kolayca tuzağa düşmesine neden olmuştur. Tek dertleri kardeşlerinin ölümü olmayan Bicolar, Boran’ın masum sandığı Demet üzerinden, Hızır’a kaptırdıkları paraların da yerini öğrenmeye çalışırlar. Masum birinin ölümüne neden olmaktansa bildiği her şeyi paylaşmaya razı olan Boran’ın anlattıkları, masanın Tufan üzerine kurduğu tüm planları boşa çıkaracaktır.

Boran’ı öldürecek şey ise Bicoların silahından çıkacak kurşundan önce sevdiği ve güvendiği kadının onu aldattığı gerçeğiyle yüzleşmek olacaktır. Altan için her şey yolunda giderken Hızır için ise durum bunun tam aksidir. Hızır, Nasuh’u konuşturarak nihayet Feyaz’ın hain olduğu öğrenen Damla’nın hayatının tehlikede olduğunu öğrendiğinde artık her şey için çok geç kalınmış olacaktır.