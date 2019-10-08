Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. son bölüm izle! EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm fragmanı yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Başrollerini Oktay Kaynarca’nın Hızır Çakırbeyli karakteri ile canlandırdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Haşmet, centilmence savaşmayarak, ailenin kadınlarına dokunma cüreti gösteren Meftunlarla ilgili öğrendiklerini Hızır'dan saklayamaz. Hızır ise öğrendiği bu gerçek karşısında sessizliğini korusa da, emri uygulayan Bülent Meftun'un cezası tabii ki kesilecektir. İşte EDHO son bölüm özeti

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 143. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 142. SON BÖLÜ ÖZETİ

"Sen vatanını, milletini sat dedin; ben satmadım!"

Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Bunun üzerine düzenlenen toplantıda, masanın yeni üyesi olarak takdim edilen Behram'ın sadakati teste tabi tutulacaktır. Birlikte yol alıp alamayacaklarından emin olmak isteyen Hızır, Behram'a, daha önce birlikte çalıştığı örgütlerle savaşması emrini verir. Feyyaz'ın gözünü korkutacak olan bu sınavın sonucu, tüm masa üyelerinin hayatını etkileyecektir. Haşmet, centilmence savaşmayarak, ailenin kadınlarına dokunma cüreti gösteren Meftunlarla ilgili öğrendiklerini Hızır'dan saklayamaz. Hızır ise öğrendiği bu gerçek karşısında sessizliğini korusa da, emri uygulayan Bülent Meftun'un cezası tabii ki kesilecektir. Böylece Çakırbeyliler ve Meftunlar arasında geçen sessiz savaşta durumlar bir süreliğine eşitlenir. Hızır dört bir taraftan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la da karşı karşıya gelir. Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğrendiği bu karşılaşmada, vatanını, milletini satan bir hain olmak yerine, bir haininin namlusunun ucunda korkusuzca can verebileceğini bir kere daha kanıtlayacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Hızır Çakırbeyli – Oktay Kaynarca, Ünal Kaplan – Tarık Ünlüoğlu, Alpaslan Çakırbeyli – Yunus Emre Yıldırımer, İlyas Çakırbeyli – Ozan Akbaba, Hayriye Çakırbeyli – Sabina Toziya, Şahin Ağa – Turgay Tanülkü, Hurşit Dere – Haydar Şişman, Hızır Ali Çakırbeyli – Yalçın Hafızoğlu, Nazlı– Müjde Uzman, Servet – Tuna Orhan, Civciv – Sinan Demirer, Selim – Bahattin Doğan, Enişte – Hakan Karsak , Vehbi – Yüksel Arıcı, Lütfiye – Yasemin Sakallıoğlu, Avukat Özgür – Nihan Taşyürek, Esra – Sevcan Yaşar, Serpil– Demet İyigün, Zeki– Koray Şahinbaş, Mine – Gözde Okur, Ömür Façalı – Ceren Benderlioğlu