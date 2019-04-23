Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 135. yeni bölüm fragmanı! Son 134. bölümde neler oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 135. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde de heyecan doruklara çıkıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde Ömür İlyas’a “Behzat’la dost ya da düşman olursunuz. Ben artık sizin aranıza girmem. Ama Ferman’ın kanı bizim aramıza girmesin İlyas.” der. Haşmet Ve Hızır içeride saldırıya uğrar. Hızır Haşmet’i son anda uyarır ve bir kavgaya girişirler. Alpaslan “Bizim bu oyunu bozmamızın tek yolu, oyunu kuranı ortadan kaldırmak.” der. Alpaslan “Eğer biz bir şey yapmazsak, Hızır amcamı içeride İlyas amcamı ise dışarıda bitirecekler.” der.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 135. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 135. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 134. BÖLÜM ÖZETİ



İçlerindeki hainin kendi oğlu olduğunu öğrenen Haşmet Façalı, telafisi olmayan bir karar almak zorunda kalmıştır. Onurunu, yeğenin hayatından üste tutan Behzat da Ferman'a verilecek ceza konusunda ağabeyi ile aynı fikirdedir. Bu konuda söz hakkına sahip olmayan Ömür ise verilen kararın karşısında çaresiz kalır. Tek istediği yeğeninin kanının, sevdiğiyle arasına girmemesidir. Alparslan, Ferman'ın ortaya atılmasının, Mesut'un kurduğu oyunun bir parçası olduğunun farkındadır ve bu oyunu bozmanın tek yolunun, oyunu kuranın ortadan kaldırılması olduğunun da... Bu yüzden Akif ve Zeki ile oyalanmak yerine Hızır'ın başlattığı işi bitirmeye karar verir ve asıl büyük düşmanı yok etmek için vakit kaybetmeden harekete geçer. Mesut da oyununa maşası olarak kullandığı Zeki ve Akif üzerinden devam eder. Ferman'ın ölüm emrinden haberdar olan Zeki, hem Haşmet'in yarasına tuz basmak hem de biraz daha yara açmak için cezaevine gider. Bu ziyaret sonrasında, aynı koğuşta kader ortaklığı eden Hızır ve Haşmet'in hayatının ne denli tehlikede olduğu bir kez daha anlaşılacaktır.

EDHO ÖMÜR FAÇALI KİMDİR? CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Ceren Benderlioğlu kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü İstanbul doğumlu olan Ceren Benderlioğlu 1 Ekim1983 tarihinde Kadıköy'de doğmuştur. 36 yaşındadır.Eğitimini Trakya Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünden mezun olrak bitiren dizide ki adıyla Ömür Façalı 2010 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki rolüyle Behzat Façalı yani Emir Benderlioğlu ile hayatını birleştirmiştir ve gerçek adı Ceren Şekerci iken Benderlioğlu souadını almıştır.Güzel oyuncunun Nur adında bir kızı vardır.

Ceren Benderlioğlu'nun oynadığı diziler

-Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Cem Kılıç, Açelya AkkoyunSermin Hürmeriç ile beraber 2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizide oynadı.

-2005 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı Senaristliğini ise Nuran Devres'in yazdığı "Savcının Karısı" adlı dizide Gamze Özçelik, Şevket Çoruh, Ahu Yağtu ile birlikte oynadı.

-2005 yılında Tomris Giritlioğlu'nun "Kırık Kanatlar" adlı dizisinde Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Cansel Elçin, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Saygın Soysal, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte rol aldı.

-Çemberimde Gül Oya,Gülbeyaz , Şahsiyet gibi dizilerde oynayan oyuncu 2014 yılında "Kertenkele" adlı dizide Seval karakterini canlandırdı. Ceren Benderlioğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Façalıların kız kardeşi Ömür Façalı rolünde.

FAÇALILAR KİMDİR? (EDHO) FAÇALI AİLESİ EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

Edho (Eşkıya) Façalılar Kimdir? Asıl Amacı Nedir, Kim için Çalışıyorlar?

Façalılar Kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan Façalılar oldukça güçlü ve dişli bir aile olarak katılacaklar ve bunun beraberinde ailenin üyeleri de Hızır ile büyük bir mücadele içindeler.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Façalı ailesi üyeleri

Façalı Ailesi oldukça renkli bir şekilde katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin nabzını yükseltecek olan Façalı Ailesi'nin fertlerini ise son olarak 'Müslüm' filmindeki performansı ile büyük bir beğeni alan Turgut Tunçalp, Netflix'te yayınlanan 'Börü' dizisi sayesi ile şan ve şöhreti yurt dışına kadar yükselen Emir Benderlioğlu ve 'Şahin Tepesi' dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken İlhan Şen canlandırmakta.