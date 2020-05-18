Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? Eski Köye Yeni Adet nerede çekildi?

18 Mayıs Pazartesi günü Fox Tv’de yayınlanan Eski Köye Yeni Adet filmi konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yönetmen koltuğunda Gülistan Acet ve Ferit Karahan’ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Bülent Emrah Parlak, Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak, Haki Biçici gibi isimler yer alıyor. İşte Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları ve konusu...



ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ KONUSU

1990’lı yıllarda köye gelen sağlık ekipleri, en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Köy halkının yapılan işlemle ilgili fikirleri yoktur. Sağlık ekipleri gittikten sonra bir araya toplanan erkekler, kadınlara yapılan işlemle ilgili akıl yürütmeye başlar. Ortaya birçok fikir atılır ve en sonunda spiralin bir mikrofon olduğuna kanaat getirilir. Devletin gözünün üzerlerinde olduğunu düşünen köy halkı, mikrofonlar sayesinde dinlendiklerini düşünür.

Başlarına iş açmamak için tetikle olan ahali, kadınların yanında siyasi hiçbir şeyden bahsetmemeye, onlara kibar davranmaya başlar. Durumdan yararlanıp devletten takdir görmek isteyenlerse kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek "Vatan Sana Canım Feda" diye bağırırlar. Yaşanan birbirinden komik durumlar, köyde tüm dengelerin alt üst olmasına neden olur.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Bülent Emrah Parlak ve Nail Kırmızıgül’ün paylaştığı Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin çoğu Çanakkale Assos’ta gerçekleştirilmiştir. Filmin bazı sahneleri ise İstanbul’da çekildi.

ESKİ KÖYE YENİ ADET OYUNCULARI

Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncu kadrosunda Bülent Emrah Parlak, Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak, Haki Biçici, Gülhan Tekin, Meltem Yılmazkaya ve Osman Akça gibi isimler yer alıyor.