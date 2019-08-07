Erkenci Kuş 51. final bölümü izle! Erkenci Kuş 51. final bölümünde neler oldu?

Erkenci Kuş 51. final bölümünde neler oldu? Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği, Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak senaristliğinde Salı akşamları yayınlanan Erkenci Kuş dizisi sevenlerine veda ediyor. 6 Ağustos akşamı yayınlanacak 51. bölümü ile final yapan dizi izleyenleri karşısında son kez çıkıyor. Can Yaman ve Demet Özdemir’in başrollerinde yer aldığı Erkenci Kuş yayınlandığı ilk bölümden beri izleyenlerine keyif dolu anlar yaşatmayı başardı.

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ERKENCİ KUŞ 51. FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Can’la ilişkisinden ümidini yitiren Sanem, ajanstaki işini bırakıp mahallesine geri döner ve babasının bakkal dükkanında çalışmaya başlar. Can onu geri dönmeye ikna edemese de, verdiği radikal karar ikisinin hayatını tümden değiştirir...

ERKENCİ KUŞ 51. FİNAL BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ERKENCİ KUŞ KONUSU NE?

Çekimlerine Tuzla’da başlanan Erkenci Kuş, Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can Yaman)’ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getiriyor.

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur...