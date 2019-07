Erkenci Kuş 50. son bölüm özeti! Erkenci Kuş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Erkenci Kuş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gold Film tarafından yapılan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği Erkenci Kuş filmi Salı akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Her bölümüyle izleyiciyi ekrana çekmeyi başaran dizinin son bölümünde neler olduğu merak konusu oldu. Can, Sanem’e büyük bir sürpriz hazırlayacak. İşte Erkenci Kuş 50. son bölüm özeti

ERKENCİ KUŞ 50. SON BÖLÜM ÖZETİ

Can, Sanem’e büyük bir sürpriz hazırlayacak. Gidişinin ardından Sanem’in çektiği acıları Emre’den öğrenen Can, ona büyük bir sürpriz hazırlar. Yaşadıkları maceranın ardından rakip ajansın kampanyayı almak üzere olduğunu anlaşılır, Can Sanem'in de yardımıyla sıra dışı bir fikir geliştirir.

ERKENCİ KUŞ 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 51. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ KONUSU NE?

Çekimlerine Tuzla’da başlanan Erkenci Kuş, Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can Yaman)’ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getiriyor.

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur...