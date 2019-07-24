Erkenci Kuş 49. son bölümde neler oldu? Erkenci Kuş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Erkenci kuş hayranlarının merakla beklediği 49. bölümü yayınlandı. Başrollerini Can Yamak ve Demet Özdemir’in üstlendiği Erkenci Kuş dizisi Salı akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Erkenci Kuş 49. bölümünde Leyla’nın kampanyayı kurtarmak için söylediği küçük yalan ajansta büyük sorunlar yaratır. Can’ı yeniden kazanmaya çalışan Sanem ise yaşadığı bir olay nedeniyle radikal bir karar alır. Peki, Erkenci Kuş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haberimiz içerisinden Erkenci Kuş 49. son bölümünde neler olduğuna ve 50. bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz

ERKENCİ KUŞ 49. SON BÖLÜM ÖZETİ

Leyla’nın kampanyayı kurtarmak için söylediği küçük yalan ajansta büyük sorunlar yaratır. Can’ı yeniden kazanmaya çalışan Sanem ise yaşadığı bir olay nedeniyle radikal bir karar alır.

ERKENCİ KUŞ 49. SON BÖLÜM İZLE

ERKENCİ KUŞ 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 50. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ KONUSU NE?

Çekimlerine Tuzla’da başlanan Erkenci Kuş, Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can Yaman)’ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getiriyor.

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur...