Erkenci Kuş 47. son bölüm tek parça izle! Erkenci Kuş 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Erkenci Kuş 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Salı akşamlarının vazgeçilmezi Erkenci Kuş yine her zamanki gibi izleyenlerini etkilemeyi başardı. Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir’in yer aldığı Erkenci Kuş dizisi yoğun ilgi görüyor. Son bölümde neler oluyor? Sanem, Can’a hayatında çok değer verdiği bir şeyi geri verir. Can ise bu hediyeyi tek şartla kabul eder ve Sanem’e bir teklifte bulunur. Sanem’in teklifi kabul etmesiyle çok mutlu olan ikiliyi, hayatlarını değiştirecek, herkesi şoke eden bir olay beklemektedir. İşte Erkenci Kuş 47. son bölümü ve 48. yeni bölüm fragmanı

ERKENCİ KUŞ 47. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ERKENCİ KUŞ 47. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem, Can’a hayatında çok değer verdiği bir şeyi geri verir.

Can’la yaşadığı yakınlaşmadan tedirginlik duyan Sanem, onun aniden ortadan kaybolmasıyla endişeye kapılır. Oysa ki Can önemli bir sorunu ortadan kaldırmak için uğraşmaktadır.

Sorunun ortadan kalkmasıyla çok sevinen Sanem, Can’la beraber yeni tanıtım projesi için çalışırken, Can’ın kendisi için ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığının farkına varır. Artık problem çözme sırası Sanem’dedir.

Sanem, Can’a hayatında çok değer verdiği bir şeyi geri verir. Can ise bu hediyeyi tek şartla kabul eder ve Sanem’e bir teklifte bulunur. Sanem’in teklifi kabul etmesiyle çok mutlu olan ikiliyi, hayatlarını değiştirecek, herkesi şoke eden bir olay beklemektedir.

ERKENCİ KUŞ 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 48. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ KONUSU NE?

Çekimlerine Tuzla’da başlanan Erkenci Kuş, Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can Yaman)’ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getiriyor.

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur...