Erkenci Kuş 46. son bölüm tek parça izle! Erkenci Kuş 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Erkenci Kuş 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star Tv’nin sevilen dizisi Erkenci Kuş her bölümü ile sevenlerini mutlu etmeyi başarıyor. Peki, Erkenci Kuş son bölümde neler oldu? Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir’in bulunduğu dizide birbirini kaybetmekten korkan iki aşık, birbiri için her şeyi yapmaya hazır. Can ve Sanem’in arasındaki tutkulu aşk her türlü sorunu çözebilecek güçte. Emre ve Leyla yeni bir işe giriştiler. Leyla’ya yardım eli beklenmedik bir yerden gelecek; eski müzik hocası Ferit'ten. Bakalım, Ferit’le Emre’nin arası nasıl olacak? İşte Erkenci Kuş 46. son bölümü ve 47. bölüm fragmanı

Can ve Sanem’in arasındaki tutkulu aşk her türlü sorunu çözebilecek güçte Ama hayatlarında yeni bir dönem başladı, artık onlar “ortaklar” Peki bu ortaklık neleri kapsıyor? İş ortaklığı, ortak düşler, hayat ortaklığı? Üstelik son bir yılda Sanem de Can da çok değişti, ya ortak beğenileri de değiştiyse? Birbirlerini kaybetmekten korkan iki aşık, birbiri için her şeyi yapmaya hazır. Bakalım, Sanem de Can da hiçbir şey değiştirmelerine gerek olmadan, her halleriyle birbirlerini ölesiye sevdiklerini ne zaman söylecekler?

Emre ve Leyla yeni bir işe giriştiler. Leyla’ya yardım eli beklenmedik bir yerden gelecek; eski müzik hocası Ferit'ten Bakalım, Ferit’le Emre’nin arası nasıl olacak?

Can, Sanem’e kremlerini kurtarmak için yardım ederken belki de artık duygularının önüne geçemeyeceğini anlayacaktır, kimbilir?

ERKENCİ KUŞ KONUSU NE?

Çekimlerine Tuzla’da başlanan Erkenci Kuş, Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can Yaman)’ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getiriyor.

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur...