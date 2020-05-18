Erişteli nohut çorbası kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Erişteli nohut çorbası tarifi ve malzemeleri!

Erişteli nohut çorbası hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Gelinler yarışma programından her gün belirlenen yemekleri belirli süreler içinde yapmaya çalışıyor. Gelinim Mutfakta'da haftanın sonunda en yüksek puanı alan kişi hem birinci oluyor hem de altın bileziğin sahibi oluyor. Erişteli nohut çorbası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Erişteli nohut çorbası tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ERİŞTELİ NOHUT ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 adet orta boy patates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 su bardağı nohut

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı zerdeçal

20 – 25 adet tane kişniş – havanda ezilmiş

5 su bardağı su

½ su bardağı erişte

Kuru nane

ERİŞTELİ NOHUT ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Çorba tencerenizi ocağa alın ve zeytinyağı ekleyip, ısıtın.

Zeytinyağınız ısınınca içerisine ince yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin.

Küçük küp doğradığınız patatesleri de ekleyin ve karıştırın.

Salçaları ekleyip birkaç tur karıştırın.

Baharatları ekleyip, karıştırın.

Ardından nohudu ekleyin, karıştırın ve sıcak su ilave edip nohutlar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

Erişteleri ayrı bir tavada biraz kavurun.

Nohutlar yumuşayınca içerisine erişteyi ilave edin ve erişteler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.

İçerisine kuru nane ekleyin, karıştırın.

Ocaktan alın ve servis kaselerine paylaştırıp, sıcak servis edin.