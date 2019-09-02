Entrika filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Entrika filmi konusu nedir?

Gerilim filmi sevenlere hitap eden Entrika filmi izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth ve Brit Marling gibi isimler yer alıyor. 2013 yılında vizyona giren ABD yapılı film 1 saat 47 dakika uzunluğunda süreye sahip. Büyük bir ticaret imparatorluğunu yöneten Robert Miller bir gece bir trafik kazası geçirir; kendisi sağ kurtulur fakat herkesten gizlediği yasak aşkı kazada can verir. Miller kaza sonrası gizli ilişkisinin ortaya çıkmasını göze alamaz ve riskli bir plan yapar. İşte Entrika konusu ve oyuncuları

ENTRİKA FİLMİ KONUSU

Büyük bir ticaret imparatorluğunu yöneten Robert Miller bir gece bir trafik kazası geçirir; kendisi sağ kurtulur fakat herkesten gizlediği yasak aşkı kazada can verir. Miller kaza sonrası gizli ilişkisinin ortaya çıkmasını göze alamaz ve riskli bir plan yapar. Tam şirkette her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü sırada olayı araştıran detektif Michael Bryer planlarını alt üst edecektir... Senaristliğini ve yönetmenliğini Nicholas Jarecki'nin üstlendiği filmin kadrosunda Richard Gere, Tim Roth ve Susan Sarandon gibi yıldız isimler var.

ENTRİKA OYUNCULARI

Richard Gere Rolü : Robert Miller

Susan Sarandon Rolü : Ellen Miller

Tim Roth Rolü : Michael Bryer

Brit Marling Rolü : Brooke Miller

Laetitia Casta Rolü : Julie Cote

Nate Parker Rolü : Jimmy Grant

Stuart Margolin Rolü : Syd Felder

Chris Eigeman Rolü : Gavin Briar