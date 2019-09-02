Entrika filmi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Entrika filmi konusu nedir?
Entrika filmi ile ilgili aramalar yapılmaya başladı. Richard Gere ve Susan Sarandon başrollerindeki film Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmenliğini Nicholas Jarecki üstleniyor. Peki, Entrika filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Gerilim filmi sevenlere hitap eden Entrika filmi izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth ve Brit Marling gibi isimler yer alıyor. 2013 yılında vizyona giren ABD yapılı film 1 saat 47 dakika uzunluğunda süreye sahip. Büyük bir ticaret imparatorluğunu yöneten Robert Miller bir gece bir trafik kazası geçirir; kendisi sağ kurtulur fakat herkesten gizlediği yasak aşkı kazada can verir. Miller kaza sonrası gizli ilişkisinin ortaya çıkmasını göze alamaz ve riskli bir plan yapar. İşte Entrika konusu ve oyuncuları
ENTRİKA FİLMİ KONUSU
Büyük bir ticaret imparatorluğunu yöneten Robert Miller bir gece bir trafik kazası geçirir; kendisi sağ kurtulur fakat herkesten gizlediği yasak aşkı kazada can verir. Miller kaza sonrası gizli ilişkisinin ortaya çıkmasını göze alamaz ve riskli bir plan yapar. Tam şirkette her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü sırada olayı araştıran detektif Michael Bryer planlarını alt üst edecektir... Senaristliğini ve yönetmenliğini Nicholas Jarecki'nin üstlendiği filmin kadrosunda Richard Gere, Tim Roth ve Susan Sarandon gibi yıldız isimler var.
ENTRİKA OYUNCULARI
Richard Gere Rolü : Robert Miller
Susan Sarandon Rolü : Ellen Miller
Tim Roth Rolü : Michael Bryer
Brit Marling Rolü : Brooke Miller
Laetitia Casta Rolü : Julie Cote
Nate Parker Rolü : Jimmy Grant
Stuart Margolin Rolü : Syd Felder
Chris Eigeman Rolü : Gavin Briar