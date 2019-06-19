Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi oyuncu kadrosu: 'Hayal Mi Gerçek Mi?' konusu ne?
Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Genç YouTuber Enes Batur’un 18 Ocak 2018’de vizyona giren Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi filmi bu akşam Fox Tv ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Hayal Mi Gerçek Mi oyuncuları kimler? Enes Batur içine kapanık bir çocuktur. Polis olan babası ve hemşire olan annesi ile neredeyse hiç zaman geçiremez. 6 yaşındayken babası Enes Batur'a bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. İşte filmle ilgili detaylar
Hayal Mi Gerçek Mi konusu ne? Ünlü YouTuber Enes Batur, çıkardığı film ile hem hayranları hem de sinemseverler tarafından çok konuşulmuş ve eleştirilmişti. YouTube hesabında 10.4 milyon gibi çok yüksek takipçi sayısına sahip olan Enes Batur, kendi hayat hikayesini anlatan bir film çıkartmıştı. Batur’un ‘Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?’ filmi bu akşam Fox Tv ekranlarında seyirci ile buluşacak. Filmdeki oyuncu kadrosu da bir hayli merak ediliyor. İşte detaylar
ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ KONUSU
Enes Batur içine kapanık bir çocuktur. Polis olan babası ve hemşire olan annesi ile neredeyse hiç zaman geçiremez. 6 yaşındayken babası Enes Batur'a bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. O, okulda da her zaman dışlanan bir çocuk olmuştur. Çocukluğundan beri çevresindeki herkes tarafından sevilmenin hayalini kuran Enes'in artık başka bir hayali daha vardır; YouTuber olmak. Fakat bu hayali ailesi tarafından desteklenmez, üniversite sınavına hazırlanması için onu zorlarlar. Enes, zor bir karar vermek zorunda kalır; ya hayallerinin peşinden koşup YouTuber olacaktır ya da üniversite sınavına çalışacaktır.
ENES BATUR HAYAL Mİ GERÇEK Mİ OYUNCU KADROSU
Enes Batur
Ceyda Düvenci
Bekir Aksoy
Bilal Hancı
Atakan Özyurt
Fatih Yasin
Uras Benlioğlu
Yusuf Aktaş