Enes Batur Gerçek Kahraman filmi Tv'de ilk kez yayınlanıyor! Enes Batur Gerçek Kahraman filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

23 Mart Pazartesi akşamı televizyonda ilk kez yayınlanan Enes Batur Gerçek Kahraman filmi konusu ve oyuncuları ile ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Filmin oyuncu kadrosunu Enes Batur, Ömer Başdoğan ve Altan Erkekli gibi isimler yer alıyor. 2019 yılında vizyona giren film Adalet Savaşçıları'na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen Enes Batur’u anlatıyor. Enes Batur Gerçek Kahraman filmi konusu ve oyuncuları...



ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN KONUSU NE?

Enes Batur: Gerçek Kahraman, Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur'un rol aldığı "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filminin devam halkası. İlk filmde içine kapanık, çevresi tarafından dışlanan bir çocuk olan Enes Batur'un hayallerinin peşinden koşma hikayesi anlatılmıştı. Bu filmde ise Enes Batur'u Adalet Savaşçıları'na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen genç olarak izleyeceğiz.

ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Enes Batur, Ömer Başdoğan, Altan Erkekli, Damla Aslanalp, Kanbolat Görkem Aslan, Ebru Ojen Şahin, Selin Deveci ve Ramin Nezir yer alıyor.