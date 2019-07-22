El Nino filmi konusu nedir? El Nino oyuncuları kimler?

Aksiyon ve gerilim film sevenler için kaçırılmaz bir fırsat olan El Nino filmi saat 22:45’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. El Nino filmi başrollerinde Luis Tosar, Jesus Castro, Eduard Fernandez, Sergi Lopez gibi isimler yer alıyor. 2014 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Daniel Monzon oturuyor. Peki, El Nino filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

EL NİNO FİLMİ KONUSU

Nino, İspanya'nın Cebelitarık sınırında yer alan La Linea de la Concepcion bölgesinde tekne tamiriyle hayatını idame ettiren bir gençtir. Arkadaşı Compi ile gittikleri bir partide Halil adında bir gençle tanışırlar. Halil'in amcası Rachid uyuşturucu taciridir ve Nino kısa yoldan zengin olma düşüncesiyle Afrika'dan, İspanya'ya teknelerle gelen uyuşturucu için kuryelik yapmayı kabul eder. Ancak, uyuşturucuyla yıllardır mücadele eden Jesus'un dikkatini çekmeye başlaması, başını ciddi şekilde belaya sokması anlamına da gelecektir.

EL NİNO FİLMİ OYUNCULARI

El Nino filmi oyuncu kadrosunda Luis Tosar, Jesus Castro, Eduard Fernandez, Sergi Lopez, Barbara Lennie, Saed Chatiby ve Jesus Carroza yer alıyor.