El Değmemiş Aşk Tv'de ilk kez yayınlanıyor! İşte El Değmemiş Aşk konusu ve oyuncuları

El Değmemiş aşk filmi 4 Eylül Çarşamba akşamı televizyonda ilk kez seyirci ile buluşuyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan filmin oyuncu kadrosunda Ceren Moray, Begüm Kütük, Oya Başar, Emre Karayel ve Cem Kılıç gibi isimler yer alıyor. Fanatiği olduğu takıma ve Duygu’ya aşık olan Zafer, bir türlü büyümeyen adamlardan biridir. Bir gün babasının zoruyla kendini istemediği bir evlilikte bulur. Birbirinden komik şekillerde bu evlilikten kurtulmaya çalışan Zafer’in planları beklediği gibi gitmez. İşte El Değmemiş Aşk filmi konusu ve oyuncuları

EL DEĞMEMİŞ AŞK FİLMİ KONUSU

Zafer hala büyümemiş bir adamdır. En büyük tutkuları fanatiği olduğu futbol takımı ve büyük aşkı Duygu'dur. Ancak bir türlü olgunlaşmaması ailesinin canına tak ettirir ve oğullarının geleceği için bir plan çizmeye karar verirler. Çocukluk aşkıyla evlendirilen Zafer, Duygu'ya olan aşkı için bu evlilikten kurtulmanın binbir yolunu denemeye başlar. Sevgilisi Duygu evliliğine onay verse de ikilinin arasındaki bağlar zedelenmiştir. Zafer'in evlilikten kurtulma planları ise hiç beklemediği bir yola girer... Yönetmen koltuğunda Umut Kırca'nın oturduğu yerli romantik yapımın başrollerini Ceren Moray, Begüm Kütük, Oya Başar, Emre Karayel ve Cem Kılıç üstleniyor. Filmin kadrosunda Ececan Gümeci, Haldun Boysan, Güneş Hayat, Ferdi Akarnur, Mine Teber ve Gülsüm Alkan yer alıyor.

EL DEĞMEMİŞ AŞK OYUNCULARI

Ceren Moray

Emre Karayel

Begüm Kütük Yaşaroğlu

Cem Kılıç

Ümit Erdim

Ececan Gümeci

Haldun Boysan

Ferdi Akarnur

Mine Teber

Güneş Hayat

Gülsüm Alkan