Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi?

Ekşi Elmalar filmi 10 Ocak Cuma akşamı saat 22.00’de Tv8 ekranlarında yayınlanıyor. Senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan tarafından üstlenilen Ekşi Elmalar filminin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Devrim Yakut, Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı gibi isimler yer alıyor. Filmde 3 tane güzel kızı olan hırçın ve sert bir belediye başkanı Aziz Özay’ın kızlarını kimseyle görüştürtmemesi ve yaşadıkları olaylar anlatılıyor. İşte Ekşi Elmalar filmi konusu ve oyuncuları…

EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU NE?

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya’ya dek uzanır...

EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan’a ait olan Ekşi Elmalar filmi çekimleri Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilmiştir

EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Zeynep Farah Abdullah, Şükran Ovalı ve Songül Öden yer alırken kadroda kendilerine Şükrü Özyıldız, Fatih Artman, Ersin Korkut, Caner Cindoruk, Cezmi Baskın ve Aziz Özay rolünde Yılmaz Erdoğan eşlik ediyor.