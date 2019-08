Efsanenin Yükselişi filmi konusu nedir? İşte Efsanenin Yükselişi filmi oyuncuları

17 Ağustos Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında televizyonda ilk kez yayınlanacak Efsanenin Yükselişi filmi yoğun ilgi görüyor. Uzak doğu filmi sevenlerin ilgisini çeken Efsanenin Yükselişi aksiyon ve dövüş sahneleriyle izleyenlerin beğenisini kazanmayı başarıyor. 2014 yılı Çin yapımı film 131 dakika uzunluğunda süreye sahip. İşte Efsanenin Yükselişi filmi konusu ve oyuncuları

EFSANENİN YÜKSELİŞİ KONUSU

Huang Feihong Zhi Yingxiong You Meng orijinal adı ile sinema sevenlerle buluşan filmde işlenen konu bir intikam ve adalet kurgusu üzerine yerleştirilmiş. Aslında bir dövüş filmi için bu aranan kurgunun ta kendisidir. Öncelikle acılı bir evlat, anne veya baba olacak diğer taraftan ters giden düzene isyan edecek olan bir adalet savaşçısı da buldunuz mu alın size on numara beş yıldızlı bir aksiyon filmi. Bu filmde de aşağı yukarı bu şekilde gelişiyor olaylar. Öncelikle babası karanlık adamlar tarafından daha küçükken öldürülen bir çocuğun yıllarca bunun intikamı ile büyümesi anlatılıyor. Bu intikam ateşi her geçen gün çocuğun içerisinde kendisi ile birlikte büyümüş ve artık dışa vurulma zamanı gelmiştir.

Bu karanlık adamlar şehirde hüküm sürmeye başladıklarında ise her şey artık gözü pek savaşçımıza kalır. Adaleti ve düzeni sağlamak, aynı zamanda da intikam almak için gelecektir.

EFSANENİN YÜKSELİŞİ OYUNCULARI

Boran Jing, Cho-Lam Wong, Eddie Peng, Luodan Wang, Sammo Kam-Bo Hung, Tony Ka Fai Leung