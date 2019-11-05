EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 146. son bölüm izleme linki!

EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu son bölüm bittikten hemen sonra aratmaya başladı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başardı. Son bölümde Sevda, karnında bir Çakırbeyli taşıdığını söyleyerek kendi hayatını garanti altına alırken milyon dolarlar bahşettiği Altan'ın da gücüne güç katmıştır. Haberimiz içerisinde EDHO yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 147. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. SON BÖLÜ ÖZETİ

Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz'ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır. Sadece Hızır'ı değil tüm Çakırbeylileri etkileyecek olan haber, gün geçmeden yayılır. Bu duruma en çok tepki göstermesi beklenen Hayriye Ana ise Sevda'yı gözüyle görmeden havadisin doğruluğuna inanmaz. Nitekim ziyarete gittiği Meftunların evinden, şüphe etmekte haklı olduğunu söyleyerek ayrılacaktır. Sevda, karnında bir Çakırbeyli taşıdığını söyleyerek kendi hayatını garanti altına alırken milyon dolarlar bahşettiği Altan'ın da gücüne güç katmıştır. İstihbarattaki yerini kaybetmek üzere olduğunu anlayan Altan, arkasına aldığı çok güçlü bir çete ile hain planlar kurmaya devam eder. Henüz kimlerle savaşacağını bilmeyen Hızır'ın, onu öldürmeye ant içmiş bir orduyla karşı karşıya gelmesine ramak kalmıştır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Hızır Çakırbeyli – Oktay Kaynarca, Ünal Kaplan – Tarık Ünlüoğlu, Alpaslan Çakırbeyli – Yunus Emre Yıldırımer, İlyas Çakırbeyli – Ozan Akbaba, Hayriye Çakırbeyli – Sabina Toziya, Şahin Ağa – Turgay Tanülkü, Hurşit Dere – Haydar Şişman, Hızır Ali Çakırbeyli – Yalçın Hafızoğlu, Nazlı– Müjde Uzman, Servet – Tuna Orhan, Civciv – Sinan Demirer, Selim – Bahattin Doğan, Enişte – Hakan Karsak , Vehbi – Yüksel Arıcı, Lütfiye – Yasemin Sakallıoğlu, Avukat Özgür – Nihan Taşyürek, Esra – Sevcan Yaşar, Serpil– Demet İyigün, Zeki– Koray Şahinbaş, Mine – Gözde Okur, Ömür Façalı – Ceren Benderlioğlu