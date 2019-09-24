EDHO 140. son bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı yayında mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. son bölümde neler oldu? Atv’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 24 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümüyle yeni sezona bomba gibi geri döndü. Yönetmenliğini Onur Tan’ın üstlendiği dizi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Son bölümde Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Peki, EDHO 140. bölüm fragmanı yayında mı? İşte cevabı…

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 140. SON BÖLÜ ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, silah ticaretindeki gücüne güç katmak için tasarladığı, çok karlı fakat bir o kadar da tehlikeli buluşuyla tüm dikkatleri üzerine çeker. Bu değeri çok büyük olan icadın ilk denemesi, kopacak olan fırtınanın fitilini ateşler. Yeni silahın hedefindeki ilk kişinin ölümüyle başlayan savaşta, cepheler kolay oluşmayacaktır. Diğer tarafta Çakırbeyliler ve dostlarının, İstanbul'un dört bir yanından yükselttiği sesler de başlatılan yeni savaşın ilanı olacaktır. Hızır Çakırbeyli, sadece işinde değil, aşk hayatındaki buluşuyla da olay yaratır. Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır. Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 140. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

EDHO 140. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI

Hızır Çakırbeyli – Oktay Kaynarca, Ünal Kaplan – Tarık Ünlüoğlu, Alpaslan Çakırbeyli – Yunus Emre Yıldırımer, İlyas Çakırbeyli – Ozan Akbaba, Hayriye Çakırbeyli – Sabina Toziya, Şahin Ağa – Turgay Tanülkü, Hurşit Dere – Haydar Şişman, Hızır Ali Çakırbeyli – Yalçın Hafızoğlu, Nazlı– Müjde Uzman, Servet – Tuna Orhan, Civciv – Sinan Demirer, Selim – Bahattin Doğan, Enişte – Hakan Karsak , Vehbi – Yüksel Arıcı, Lütfiye – Yasemin Sakallıoğlu, Avukat Özgür – Nihan Taşyürek, Esra – Sevcan Yaşar, Serpil– Demet İyigün, Zeki– Koray Şahinbaş, Mine – Gözde Okur, Ömür Façalı – Ceren Benderlioğlu