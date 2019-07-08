Dünyanın En Güzel Kokusu filmi nerede çekildi? Konusu ne? Dünyanın En Güzel Kokusu oyuncuları kim?

Tuba Ünsal, Rıza Kocaoğlu, Burak Altay, Esra Ruşan gibi isimlerin yer aldığı Dünyanın En Güzel Kokusu filmi bu akşam saat 23:30’da Star Tv ekranlarında yayınlanacak. 12 Şubat 2016’da vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu oturuyor. Yaz akşamları dizilerin tatile girmesinden dolayı birbirinden güzel filmler izleyiciye sunuluyor. Dünyanın En Güzel Kokusu filminin nerede çekildiği de filmi izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte Dünyanın En Güzel Kokusu filmi konusu ve oyuncuları

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Hakan evlilik bağının ilişkileri tükettiğine inanan, sürekli partner değiştiren bir şarkı sözü yazarıdır. Derya ise Hakan'ın hem en yakın arkadaşı, hem de zor gün dostudur. Karşılarına kim çıksa ilişki kurmakta zorlanan bu iki kişi bir yandan da çocuk özlemi çekmektedir. Hakan, Derya'ya bir gün evlenip beraber bir çocuk yapmayı teklif eder. Kaidelerine göre kurulmuş bir evlilikle, çocuk sahibi olduktan sonra ise ilişkilerine iki arkadaş olarak devam edeceklerdir. Derya başta tereddüt etse de, sonrasında teklifi kabul eder. Peki her şey planlandığı gibi mi gidecektir?

Uğur Yağcıoğlu’nun yazıp yönettiği “Dünyanın En Güzel Kokusu” filminin oyuncu kadrosunda Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu’nun yanı sıra Burak Altay, Esra Ruşan, Nezih Tuncay, Feriha Eyüpoğlu, Açelya Akkoyun gibi tanınmış simalar yer alıyor...

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dünyanın En Güzel Kokusu filminin çekimleri İstanbul ve Amsterdam’da gerçekleşmiştir.