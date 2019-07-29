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  3. Düğün Dernek 2 oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2 konusu ne, nerede çekildi?

Düğün Dernek 2 oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2 konusu ne, nerede çekildi?

Düğün Dernek 2 oyuncuları kimler" Düğün Dernek 2 konusu ne, nerede çekildi"

Başrollerinde komedi filmlerinden tanıdığımız Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in yer aldığı Düğün Dernek 2 filmi Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği Düğün Dernek 2 filmi ilk filmin devamı olarak hikayeye devam ediyor. Peki, Düğün Dernek 2 oyuncuları kimler, konusu ne?

Düğün Dernek 2 filmi 29 Temmuz Pazartesi akşamı Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir oturuyor. Komedi alanında başarılı bir yapım olan Düğün Dernek 2 filminde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Erdal Tosun gibi önemli isimler yer alıyor. İşte Düğün Derken 2 konusu ve oyuncuları

DÜĞÜN DERNEK 2 KONUSU

İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail bu kez torununun sünnet düğünü için kolları sıvarken ekip tekrar bir araya gelir ve işler iyice karışır! Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor. İşler karışacak, acele düğüne aşk bile karışacak ve o sünnet illa ki yapılacak! İlki 2013'te seyirciyle buluşan ve gişe rekorları kıran Düğün Dernek'in devam filmi olan yapımın yönetmenliği yine Selçuk Aydemir'e ait.

DÜĞÜN DERNEK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek 2 filminin çekimleri de tıpkı ilk film gibi Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde gerçekleştirildi.

DÜĞÜN DERNEK 2 OYUNCULARI

Filmin başrollerini ilkinde de olduğu gibi Murat Cemcir ve Ahmet Kural paylaşırken kadroda kendilerine eşlik eden diğer isimlerse Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever.

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