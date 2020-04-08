Dudullu Postası'nda bu hafta! Halı sahanın sırrı...

Oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can, Taner Ölmez, Hazar Ergüçlü, Bülent Şakrak, Ayda Aksel, Ahmet Rıfat Şungar, Özgür Emre Yıldırım, Aslı Bekiroğlu, Gözde Çığacı ve Levent Tülek’in yer aldığı Dudullu Postası ikinci bölümü ile ekrana geliyor. Bu bölümde, Dudullu Postası, halı sahada kurulmuştur. Belli ki halı sahanın altında biri ya da birileri saklanmaktadır. Yazı işleri toplantısında herkes kendi haberini tespit eder. Ersan kentsel dönüşümü ve Dudullu’daki ev kiralarını konu alacaktır. Maksadı aslında fırsattan istifade Nazlı ve kendisine bir ev bulmaktır. Cem, Dudullu halkı için adeta başka bir ülke olan Bağdat Caddesi’ne giderek cadde kızlarının haberini yapacak, Tayfur da Kayıp Babalar’ın izini arayacaktır. Tayfur, Dudullu Postası’nın ilk sayısını Melis’e götürür. Melis gazeteyi pek umursamaz, ama Tayfur’un, babası Necati’yi bulma ihtimali Melis’i umutlandırır. Babası ortaya çıkarsa ailenin reisi geri dönecek, Eyüp de zebellah gibi Melis’in başında dikilmekten vazgeçecektir.

