Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanı Masumlar Apartmanı dizisi olarak TRT 1 ekranlarında olacak

İstanbullu Gelin’, ‘Doğduğu Ev Kaderindir’ ve ‘Kırmızı Oda’ gibi dizilerin hikâyelerinin çıkış noktası olan ve ele alınan olaylarla farklı hayatların izleyicilerle buluşturulmasında önemli bir rol oynayan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ adlı ilk romanı da dizi oluyor. Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı ‘Masumlar Apartmanı’, TRT 1’de ekrana gelecek.

ÇEKİMLER BAŞLADI



‘Madalyonun İçi’ romanındaki gerçek hayat hikâyelerinden esinlenerek hazırlanan dizinin çekimleri geçtiğimiz haftalarda başladı. Çağrı Lostuvalı’nın yöneteceği, Deniz Madanoğlu’nun ise kaleme aldığı diziden ilk kareler basına servis edildi.

BİR DÖNEM PROGRAM YAPTI



Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Psikiyatri İhtisası yaptığı dönemde TRT’de ‘İnsan ve dünyası’ adlı program sundu. Budayıcıoığlu, hastalarıyla olan görüşmelerinden elde ettiği tecrübelerini kitaplarında topluyor.

Gerçek hayatların, iç acıtan hikâyelerinden uyarlanmış bir yapıt olan ‘Masumlar Apartmanı’ adlı dizide başlıca rolleri Zeynep Farah Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor.