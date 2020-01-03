Doya Doya Moda'da kim elendi? 3 Ocak Doya Doya Moda birincisi ve elenen isim açıklandı

Doya Doya Moda 3 Ocak birincisi ve elenen isim araştırılıyor. Doya Doya Moda’da kim elendi? TV8 ekranlarının sevile yarışmaları arasında bulunan Doya Doya Moda'da haftanın finali bugün yapılıyor. 3 Ocak'ta birinci olan isimler Su veYaren oldu. İki isim de kolye kazandı.

DOYA DOYA MODA 3 OCAK KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen isim Ahsen oldu.

3 Ocak'ta birinci olan isimler Su veYaren oldu. İki isim de kolye kazandı.

Doya Doya Moda 27 Aralık'ta 104 puanla kazanan Ferdanur oldu. İzel ve Miraç'ın puanları aynı olduğu için jüri arasında bir karar verdi. Hem İzel hem Miraç yarışmadan elendi. Yarışmada duygusal dakikalar yaşandı.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Banu Noyan

Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.



Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.



“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.