Doya Doya Moda'da kim elendi? 3 Ocak Doya Doya Moda birincisi ve elenen isim açıklandı
Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Banu Noyan ve Uğurkan Erez'in jüriliğini yaptığı Doya Doya Moda'da bugün haftanın finali yapılıyor. Hafta boyunca jüri üyelerinin karşısına çıkan 7 yarışmacı arasından haftanın en şıkı ve elenen yarışmacısı belirleniyor. İşte elenen isim
Doya Doya Moda 3 Ocak birincisi ve elenen isim araştırılıyor. Doya Doya Moda’da kim elendi? TV8 ekranlarının sevile yarışmaları arasında bulunan Doya Doya Moda'da haftanın finali bugün yapılıyor. 3 Ocak'ta birinci olan isimler Su veYaren oldu. İki isim de kolye kazandı.
DOYA DOYA MODA 3 OCAK KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da elenen isim Ahsen oldu.
3 Ocak'ta birinci olan isimler Su veYaren oldu. İki isim de kolye kazandı.
Doya Doya Moda 27 Aralık'ta 104 puanla kazanan Ferdanur oldu. İzel ve Miraç'ın puanları aynı olduğu için jüri arasında bir karar verdi. Hem İzel hem Miraç yarışmadan elendi. Yarışmada duygusal dakikalar yaşandı.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?
Gülşah Saraçoğlu
Kemal Doğulu
Banu Noyan
Uğurkan Erez
DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?
Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.
Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.
“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.