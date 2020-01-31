Doya Doya Moda Sündüz kimdir? Sündüz Durmaz kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda Sündüz kimdir? sorusu araştırılıyor. TV 8’de ekrana gelen yarışmada her hafta bir isim birinci oluyor. En az puanı alan yarışmacı ise eleniyor. Doya Doya Moda yarışmacıları arasında yer alan Sündüz Durmaz merak edilen isimler arasında yer alıyor. Merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA SÜNDÜZ KİMDİR?

28 yaşındaki Sündüz Durmaz Cezayirli. Sündüz Durmaz evli ve 2 çocuk annesidir. Eskiden modellik yapan yarışmacı 44 bedendir.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.



Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.