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  3. Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 22 Mayıs kim elendi?
22 Mayıs 2020 Cuma 16:28 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 22 Mayıs kim elendi?

Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu" Doya Doya Moda 22 Mayıs kim elendi"

Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 22 Mayıs kim elendi? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışması Doya Doya Moda'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu ve Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'da yarışmacılar hafta içi 5 puan, finalin yapıldığı Cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Doya Doya Moda 22 Mayıs puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Doya Doya Moda 22 Mayıs puan durumu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun araştırma yapmaya başladı. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programının jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu ve Seray Sever oturuyor. Yarışmacılar hafta içi 5, final günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 22 Mayıs kim elendi? 7 kadın yarışmacı belirlenen konsepte göre kombin yapıp jüri karşısına çıkıyor. Haberimizin içerisinden Doya Doya Moda 22 Mayıs puan durumuna ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 

Doya Doya Moda hafta birincisi Su oldu. Yarışmaya veda eden isim ise Tuğçe olarak belirlendi.

DOYA DOYA MODA HAKKINDA

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanıyor.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Su

Sündüz

Emel

Betül

Mira

Hanzade

Tuğçe 


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