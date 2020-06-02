Doktor Strange filmi konusu nedir? Marvel Doktor Strange filmi oyuncuları kimler?
Marvel sinematik dünyasının önemli karakterleri arasında yer alan Doktor Strange filmi 2 Haziran Salı günü Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Benedict Cumberbatch'ın Doktor Strange'i canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Scott Derrickson oturuyor. Filmde başarılı bir cerrah olan Stephan Strange'in sihirli bir dünya ile tanışma hikayesi anlatılıyor. Peki, Doktor Strange filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?
Doktor Strange filmi konusu ve oyuncularıyla ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Avengers filmleri ile izleyicileri kendisine hayran bırakan Doktor Strange karakterinin sihirli dünyalarla ilk tanışmasını anlatan film Scott Derrickson yönetmenliğinde 2016 yılında vizyona girdi. Fantastik öğeleriyle izleyenlerine soluksuz dakikalar yaşatan filmin oyuncu kadrosunda Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton, Mads Mikkelsen gibi isimler yer alıyor. İşte Doktor Strange filmi konusu ve oyuncuları...
DOKTOR STRANGE FİLMİ KONUSU
Dünyanın en önemli beyin cerrahlarından biri olan Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), geçirdiği bir trafik kazasının ardından meslek hayatını bitirmek zorunda kalmıştır. Hem fiziksel, hem de mental olarak tedaviye ihtiyacı olan bu kibirli doktor, bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta karşılaştığı Ancient One (Tilda Swinton) ona mistik dünyaların kapısını açacak, sihir ve paralel dünyalar yardımıyla onun yepyeni bir karaktere bürünüp hayatının değişmesine yardımcı olacaktır.
DOKTOR STRANGE FİLMİ OYUNCULARI
Benedict Cumberbatch Rolü : Dr. Stephen Strange
Chiwetel Ejiofor Rolü : Mordo
Tilda Swinton Rolü : The Ancient One
Rachel McAdams Rolü : Christine Palmer
Mads Mikkelsen Rolü : Kaecilius
Scott Adkins Rolü : Lucian / Strong Zealot
Amy Landecker Rolü : Dr. Bruner
Benedict Wong Rolü : Wong
Michael Stuhlbarg Rolü : Dr. Nicodemus West
Benjamin Bratt Rolü : Jonathan Pangborn
Juani Feliz Rolü : Girl On The Bus
Shina Shihoko Nagai Rolü : Martial Artist/ Waitress
Kobna Holdbrook-Smith Rolü : Brawny Therapist