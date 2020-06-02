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  3. Doktor Strange filmi konusu nedir? Marvel Doktor Strange filmi oyuncuları kimler?
02 Haziran 2020 Salı 18:45 | Son Güncelleme:

Doktor Strange filmi konusu nedir? Marvel Doktor Strange filmi oyuncuları kimler?

Doktor Strange filmi konusu nedir" Marvel Doktor Strange filmi oyuncuları kimler"

Marvel sinematik dünyasının önemli karakterleri arasında yer alan Doktor Strange filmi 2 Haziran Salı günü Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Başrollerinde Benedict Cumberbatch'ın Doktor Strange'i canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Scott Derrickson oturuyor. Filmde başarılı bir cerrah olan Stephan Strange'in sihirli bir dünya ile tanışma hikayesi anlatılıyor. Peki, Doktor Strange filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Doktor Strange filmi konusu ve oyuncularıyla ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Avengers filmleri ile izleyicileri kendisine hayran bırakan Doktor Strange karakterinin sihirli dünyalarla ilk tanışmasını anlatan film Scott Derrickson yönetmenliğinde 2016 yılında vizyona girdi. Fantastik öğeleriyle izleyenlerine soluksuz dakikalar yaşatan filmin oyuncu kadrosunda Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton, Mads Mikkelsen gibi isimler yer alıyor. İşte Doktor Strange filmi konusu ve oyuncuları...

DOKTOR STRANGE FİLMİ KONUSU

Dünyanın en önemli beyin cerrahlarından biri olan Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), geçirdiği bir trafik kazasının ardından meslek hayatını bitirmek zorunda kalmıştır. Hem fiziksel, hem de mental olarak tedaviye ihtiyacı olan bu kibirli doktor, bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta karşılaştığı Ancient One (Tilda Swinton) ona mistik dünyaların kapısını açacak, sihir ve paralel dünyalar yardımıyla onun yepyeni bir karaktere bürünüp hayatının değişmesine yardımcı olacaktır.

DOKTOR STRANGE FİLMİ OYUNCULARI

Benedict Cumberbatch Rolü : Dr. Stephen Strange

Chiwetel Ejiofor Rolü : Mordo

Tilda Swinton Rolü : The Ancient One

Rachel McAdams Rolü : Christine Palmer

Mads Mikkelsen Rolü : Kaecilius

Scott Adkins Rolü : Lucian / Strong Zealot

Amy Landecker Rolü : Dr. Bruner

Benedict Wong Rolü : Wong

Michael Stuhlbarg Rolü : Dr. Nicodemus West

Benjamin Bratt Rolü : Jonathan Pangborn

Juani Feliz Rolü : Girl On The Bus

Shina Shihoko Nagai Rolü : Martial Artist/ Waitress

Kobna Holdbrook-Smith Rolü : Brawny Therapist


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