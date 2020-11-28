Dogman filmi konusu nedir?

Bu akşam TRT 2'de ekranlara gelecek Dogman filmi televizyon izleyicisinin dikkatini çekiyor. Sinemaseverlerin televizyonda tercih edeceği yapımlardan olan Dogman, köpek kuaförü Marcello'nun hikayesini konu alıyor.

DOGMAN FİLMİ KONUSU

Nazik, sevgi dolu bir adam olan Marcello, köpek bakıcılığı yapmaktadır. Hayattaki tek amacı iyi bir baba olmak olan Marcello, eşinden boşandığı için kızı ile istediği kadar görüşememektedir. Ancak baba kız, bir araya geldikleri her anın tadını doyasıya çıkarmaya çalışır. Vaktinin çoğunu bakımını üstlendiği köpekler ile geçiren Marcello’nun hayatı, çocukluk arkadaşı olan Simone’nin hapisten çıkıp, mahalleye geri dönmesi ile bambaşka bir hal alır. Eski bir boksör olan Simone'nin mahalleye geri dönmesi, herkesin huzurunun kaçmasına neden olur. Simone yüzünden kendisini şiddet dolu bir dünyanın içinde bulan Marcello, onurunu kazanmaya çalışırken masumiyetini kaybetmeye başlar.

DOGMAN FİLMİ OYUNCULARI

Fransız-İtalyan ortay kapımı İtalya'nın en ünlü yönetmenlerinden Matteo Garrone'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Dogman'da oyuncular Marcello Fonte, Edoardo Pesce ve Nunzia Schiano.