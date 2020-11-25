Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ile ekranlarda

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi yanlış umutlara kapılırken Zeynep sınırlarını korumaya çalışır. Ancak Zeynep’in bu çabası Mehdi’nin içindeki ateşi körüklemekten başka bir işe yaramaz. İçine ekilen şüphe tohumlarıyla Mehdi kabına sığamaz hale gelir. Burhan, Müjgan’ın karşısına bambaşka bir sürprizle çıkar. Bu ilişkilerini geri dönülmez şekilde değiştirecektir. Yaşadığı hayal kırıklığının bedelini de Mehdi’ye ödetmeye niyetlidir. Mehdi’ye dair kaygısı gittikçe artan Barış ve Nermin, Zeynep için girdikleri gizli iş birliğine devam ederler. Evde ise ilk işlerini alan kadınları tatlı bir telaş sarar. Beklediklerinden çok daha zorlu çıkan bu işte imdatlarına beklemedikleri biri koşacaktır.

