Doğduğun Ev Kaderindir gerçek hikayesi ne? Doğduğun Ev Kaderindir konusu ne?

Doğduğun Ev Kaderindir gerçek hikayesi ne? merak ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlandı. Gerçek bir hayat hikayesini anlatan dizi izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. İzleyiciler, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin gerçek hikayesinin ne olduğunu öğrenmek istiyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam 3. bölümü ile ekranlara geliyor. Doğduğun Ev Kaderindir gerçek hikayesi ile ilgili bilgiler haberimiz içerisinde yer alıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR GERÇEK HİKAYESİ NE?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep’in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.

Mehdi, önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir annesininkine layık olamaz. Mehdi’nin içinde öyle bir boşluk oluşur ki, orayı da babasının intikamıyla doldurmaya çalışır. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir.

Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Artık öz annesinin fedakarlıklarının karşılığını ödeme vakti gelmiştir. Zeynep bir kez daha hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu anlayacak, kaderi onu yeniden doğduğu eve sürükleyecektir. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR ZEYNEP KİMDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep 20’li yaşların sonuna gelmiş ancak aradığı aşkı bulamamış güzel bir kızdır. Zeynep’in evlilik ile ilgili korkuları vardır; zaten hayat mücadelesi vermekten aşk aklına bile gelmemiştir. Çocukken yaşadığı acılar bir an olsun aklından çıkmamaktadır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ KİMDİR?

Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi 35 yaşında yakışıklı ve güçlü bir gençtir. Yüzü çok az gülen Mehdi kaderin tokatını daha çocukken yemiş ve yaşadıklarını asla unutamamıştır. Kadınlara mesefeli duran Mehdi Zeynep ile gerçek aşkla tanışacak ve yaralarını saracaktır.