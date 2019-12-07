Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir konusu ve oyuncuları

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi fragmanı yayınlandı.Erkenci Kuş ile haftalarca dizi severlerin beğenerek izlediği Demet Özdemir, bu sefer izleyicinin karşısına Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile çıkıyor. Başrolü İbrahim Çelikkol ile paylaşacak Özdemir'in yeni dizisinin ilk tanıtımındaki konuşması sosyal medyada yankı uyandırdı. TV8 ekranlarında başlayacak olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisininin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte yanıtı..

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yayın günü ve tarihi netleştiği zaman haberlerimizde olacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok okunan kitabı Camdaki Kız'dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Demet Özdemir (Zeynep)

26 Şubat 1992 de Kocaeli'nde dünyaya gelen Demet Özdemir 27 yaşındadır. 2013 yılından beri sanat camiası içinde yer alan Demet Özdemir 1.70 boyu ile kısa ama iyi bir dansçı ve oyuncudur. Son dönemde Erkenci Kuş dizisinden partneri olan Can Yaman ile yaşadığı iddia edilen aşk ile gündeme gelen Demet Özdemir parçalanmış aile çocuğudur. Anen babası ayrıldıkra sonra anne ve ablası ile İstanbul'da yaşamıştır. Demet Özdemir ilk olarak dansçı olarak ekranlada yer almış ve şarkıcı Bengü'nün dans ekibinde yer alarak Bengü'nün arkasında dans etmiştir. Kimder di ki o küçük dansçı kız bu gün dünyanın tanıdığı bir oyuncu olacaktır. Güzelliği dansının önüne geçen Demet Özdemir'e 2 yıl boyunca yoğun bir oyunculuk eğitimi almış ve ilk dizisi Sanar Bir Sır Vereceğim'de yer almıştır. Demet Özdemir o dönemde daha 21 yaşındadır. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura dizisinde yer almış ir çok ünlü ismin yer aldığı dizi tutmasa da Demet Özdemir yapımcıların gözdesi haline gelmiştir. Daha sonra bir çok başrol teklifi alan Demet Özdemir ilk başrol deneyimini Yusuf Çim ile Çilek Kokusu isimli yaz dizisinde yaşamıştır. 2017 de ise No:309 dizisinde Lale karakteri ile yer almıştır. 2018 da ise Erkenci Kuş dizisinde Sanem karakterine hayat vermiştir. Özellikle Ortadoğu da milyonlarca hayrana sahiptir.

İbrahim Çelikkol (Mehdi)

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol 1982 Kocaeli doğumludur ve şuanda 37 yaşındadır. İlk olarak model olarak sektöre giren İbrahim Çelikkol gençlik döneminde uzun boyu ile basketbol oynamış ve başarılı olarak basketbolda milli olmuştur. İbrahim Çelikkol modellik yaparken Osman Sınav'ın onun yeteneğini keşfetmiş ve İbrahim Çelikkol'dan oyunculuk dersleri almasını istemiştir. İbrahim Çelikkol'un ilk projesi Pars Narkoterör isimli sinema filmidir. Pars Narkoterör filmi ile çok beğenilen İbrahim Çelikkol daha sonra Merhamet dizisinde erkek başrol de yer alarak artık herkes tarafından tanınan bir oyuncu olmuştur. 2017’de Seddülbahir 32 Saat'te ve 2018 de Siyah Beyaz Aşk dizisinde yer alan İbrahim Çelikkol son olarak Muhteşem İkili dizisinde yer almış ama dizisi tutmamıştır. İbrahim Çelikkol şuanda mimar Mihre Mutlu ile evlidir.

Engin Hepileri

Engin Hepileri deyince eskiden Kara Ekmek dizisinde hayat verdiği Taylan karakteri gelmekteydi. Engin Hepileri 2019 da Kimse Bilmez dizisinde Uygar karakteri ile çok sevildi ve artık izleyici onu Taylan olarak biliyor. 3 Mart 1978 de İstanbul da dünyaya gelen Engin Hepileri İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi almıştır. Tiyatronun yanınsa seslendirme sanatçısı olarak da görev yapan Engin Hepileri tiyatro yatığı sırada oyunculuk yeteneği ile yapımcılara kendini fark ettirerek dizilerde yer almaya başlamıştır. İlk dizisi Yaprak Dökümü dizisidir. Engin Hepileri’nin Sen Benimsin dizisi ile tanınan Beyza Şekerci ile mutlu bir evliliği vardır.

Fatih Koyunoğlu

Fatih Koyunoğlu denilince herkesin aklına İstanbullu Gelin dizi gelmektedir. Dizi de hayat verdiği Akif karakteri ile milyonların sevgilisi olmayı başarmıştır. 1 Ocak 1979 da İstanbul da doğan Fatih Koyunoğlu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur ve 40 yaşının içindedir. 2004 yılından beri dizi ve filmlerde yer alan yakışıklı oyucu ilk olarak Beni Böyle Sev dizisinde hayat verdiği İlyas karakteri ile ilk defa önemli bir projede önemli bir rolde yer almıştır. Daha sonra da 2016 yapımı Yeter dizisinde Zafer olarak kendisini göstermiştir.

Ayça Erturan

Ayça Erturan Çok Güzel Hareketler ile ünlenen isimlerden biridir. İyi bir tiyatrocu olan Ayça Erturan 1 Ağustos 1983 İstanbul doğumludur. 36 yaşında olan güzel oyuncu Çok Güzel Hareketler bittikten sonra Evli ve Öfkeli dizisinde hayat verdiği Dilek karakteri ile artık dizilerin de aranan isimlerinden biri olmuştur. Ayça Erturan’nı milyonların sevgilisi yapan proje ise baş rolünde Özge Özpirinççi’nin yer aldığı Kadın dizisi olmuştur. Ayça Erturan Kadın Dizisinde Yeliz karakteri ile yer almış dizinin 3. sezonunda Yeliz ölünce milyonlar ağlamıştır. Ayça Erturan Levent Kırca’nın oğlu Oğulcan Kırca ile evlidir.

Zuhal Gencer

Tiyatro Eğitim Stüdyosunda tiyatro oyunculuğu eğitimi almış ve bir çok tiyatro topluluğun da yer almıştır. Bakırköy Belediye Tiyatrosunda da görev yapan Zuhal Gencer Çağan Irmak’ın Ulak filmi ile tiyatrodan sinemaya geçmiştir. Son olarak Canevim dizisinde Günnur karakteri ile yer alan Zuhal Gencer Sevdaluk dizisinde hayat vverdiği Hayriye ve Anne dizisinde hayat verdiği Saniye karakterleri ile televizyonda çok sevilmiştir.Kocaeli Şehir Tiyatrosu bünyesinde aktif olarak oyunlarda yer alan Zuhal Gencer evli ve bir çocuk annesidir.

Nurşim Demir (Mehdi’nin Annesi)

Nurşim Demir farklı tiplere çok başarılı giren yıllarını tiyatro sahnelerine vermiş Türkiye’nin sayılı usta oyuncularından biridir. Özellikle No:309 dizisin de İsmet Babaanne karakteri ile yer alan Nurşim Demir 2018 de de Sen Anlat Karadeniz dizisinde Saniye olarak yer almış iki dizisine de katkı sağlamıştır. 29 Mayıs 1952 de İstanbul da doğan denenyimli tiyatrocu 67 yaşının içindedir ve hala aynı anda iki dizi de yer alabilecek kadar da enerjik ve hayat doludur. Devlet Tiyatro Sanatçısı olan Nurşim Demir Hacattepe Konservatuvar’ın ilk mezunlarındandır. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin de kaderini belirleyebilecek oyunculardan biridir. Dizi de Zeynep’in kaynanası ve Mehdi’nin annesi olarak yer alacaktır.