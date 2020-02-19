Doğduğun Ev Kaderindir 7. bölüm fragmanı çok heyecanlı! İzleyiciyi şoke eden gelişme!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00’de yayınlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir 7. Yeni bölüm fragmanı izleyicilerin heyecanını daha da artırdı. Yeni bölümde Demet Özdemir’in hayat verdiği Zeynep karakterinin geleceği ile ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu. İşte yeni bölüm ile ilgili detaylar…

İŞTE İLK BÖLÜMDEN KARELER

Sakine’nin Bayram’dan vazgeçişi, Zeynep’le ilişkisinde onarılması zor bir yara açar. Yıllardır kızına karşı kullandığı silahları, etkisini yitirmeye başlar. Zeynep, geleceğinden vazgeçme noktasına gelir. Ancak Mehdi’nin attığı adım, Zeynep’in ayaklarını yere daha da sağlam basmasına destek olur.

Müjgan’ın kapattığını sandığı bazı defterler, hiç beklemediği bir anda açılır. Hayat, Müjgan’ı da zayıf yerlerden sınamaya başlar. Zeynep, Mehdi’ye sürpriz yapmaya hazırlanırken, kendisi daha büyük sürprizle karışılacaktır.