Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanı yayında! Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölümde neler olacak?

Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanı gelecek bölüme dair seyirci ipuçları veriyor. Gerçek bir hayat hikayesinden alıntılanarak senaryoya dökülen dizinin başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol paylaşıyor. Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanı haberimizde.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 24. BÖLÜM FRAGMANI

Doğduğun Ev Kaderindir 24. bölüm fragmanından Mehdi Zeynep ile görüşmek isterken bir yandan da polislerden kaçmaya çalışır. Zeynep'in Barış'ın yanında olduğu ve güvende olduğunu duyunca sinirlenir.





Zeynep, Barış'a zor zamanlarımda hep benim yanımdaydız, şimdi de ben sizin yanınızda olacağım demektedir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

Dizinin konusu çocukken birçok zorlukla karşılaşan, büyük hayat mücadeleleri veren Mehdi ve Zeynep'in aşk hikayesini anlatıyor. "Doğduğun Ev Kaderindir kimin hikayesi?" derseniz romanını da referans alarak Zeynep'in hikayesi diyebiliriz. Mehdi ve Zeynep hayatları boyunca hem aileleri hem de içinde bulundukları şartlar nedeniyle oldukça zor günler geçirmişler. Her ikisinin de ruhu çocukluklarında aldıkları yaralarla dolu olan bu ikili, aşk ve aidiyet hislerini birbirlerinde arıyorlar. Birlikte yaralarını sarmaya ve birbirlerinin ilacı olmaya çalışıyorlar. İkilinin bu yolculuğu aşka dair pek çok şey anlatıyor. Doğduğun Ev Kaderindir kitaptan uyarlanan bir dizi olmasına rağmen dizi bazı noktalarda kitaptan farklı ilerliyor.