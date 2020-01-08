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  3. Doğduğun Ev Kaderindir 2. yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün?

Doğduğun Ev Kaderindir 2. yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün?

Doğduğun Ev Kaderindir 2. yeni bölüm ne zaman, bugün var mı" Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün"

“Doğduğun Ev Kaderindir 2. Bölüm ne zaman, hangi gün?” sorusu merak ediliyor. Doğduğun Ev Kaderindir 2. Bölüm için heyecan artıyor. İlk bölümü ile merak uyandıran dizide Zeynep, Mehdi ve Faruk arasında neler olacağı merak konusu. Dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. İzleyiciler 8 Ocak TV yayın akışında yeni bölümün yer alıp almadığını merak ediyorlar. İşte konu ile ilgili açıklamalar…

Doğduğun Ev Kaderindir 2. Yeni bölüm için heyecan giderek artıyor. Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman, hangi gün? TV 8’de yayın hayatına başlayan yeni dizi izleyiciler tarafından ilgi görüyor. Demet Özdemir’in Zeynep karakterine, İbrahim Çelikkol’un Mehdi karakterine hayat verdiği dizinin 2. Bölüm fragmanı yayınlandı. Şimdi gözler yeni bölüme çevrildi.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Doğduğun Ev Kaderindir 2.bölüm 15 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de yayınlanacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEDEN YOK?

Diziler her yıl ocak ayının ilk haftalarında ekrana gelmiyor. Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle yeni bölümler yayınlanmıyor.

8 OCAK TV 8 YAYIN AKIŞI

07:00 8’de Sağlık

08:00 8’de Bugün

09:30 Gel Konuşalım

12:00 Doya Doya Moda

12:45 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir (Tekrar)

00:15 Doya Doya Moda


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