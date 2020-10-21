Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm izleme linki! Doğduğun Ev Kaderindir 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir televizyon izleyicilerinin vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Mehdi ve Zeynep’in yaşadığı olayları anlatan dizi ilk bölümünden itibaren heyecanla takip ediliyor. Güzel oyuncu Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı dizi 16. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm izleme linki ve 17. bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 16. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep iş yerinde yakaladığı ikinci şansın sevincini yaşayamadan yine Mehdi’nin başını belaya sokmasıyla sarsılır. Ama Mehdi’ye olan kızgınlığını ikinci plana atarak ailesi için elinden geleni yapmaktan da geri durmaz.

Emine içine düştüğü bunalımdan çıkmak için mücadele eder. En büyük desteği olan Sultan hem evini hem de dükkanı gözden çıkararak kızının o mahalleden kurtulması için büyük bir adım atar.

Burhan meselesiyle büyüyen tartışmaların dozu arttıkça başka konulara da sıçrar. Mehdi’nin öfkesi artık adım adım tüm hayatlarını ele geçirmeye başlar. Zeynep’in huzur bulduğu tek yer artık iş yeridir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir”, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor. Dizide iki farklı aileye sahip olan Zeynep’in zorlu mücadelesi ve onu koruyup kollayan Mehdi’nin hikayesi ele alınacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

OG medya tarafından yapılan ve TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Doğduğun Evin Kaderindir dizisinin çekimleri İstanbul’da gecekonduların ve eski evleri olduğu mahallelerde başlamıştır. İstanbullu olanların yakından tanıyacakları Pier Loti mekanları da çekimlerde görülüyor.