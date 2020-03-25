Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm fragmanı yayında mı? Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir 12. Bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır? TV 8’de yayınlanan dizinin son bölümünde Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünüyordu. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıktı. Annesi Emine ve Faruk’un beraber olduğunu gördü. Sultan Emine’ye çok kızdı. İşte son bölümde yaşananlar…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. 25 Mart TV 8 yayın akışında 20:00’da Survivor yarışmasının yeni bölümü olacak.

Yeni bölümün neden yayınlanmadığı ve ne zaman ekrana geleceği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bazı diziler koronavirüs önlemlerinden dolayı yeni bölümlere ara verdiklerini duyurmuşlardı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağıldı. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri bulunuyordu.

Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bıraktı. Zeynep Mehdi’ye Benan’ın hamile olduğunu söyledi. Ablasının ve annesinin yaptıkları karşısında şaşkına dönen Mehdi ne yapacağını bilemedi.

Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünüyordu. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıktı. Annesi Emine ve Faruk’un beraber olduğunu gördü. Sultan Emine’ye çok kızdı.

Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kaldı ve en sonunda Mehdi ile devam etmeye karar verdi.